"Sehr zufrieden, richtig gut": Sonderlob für Patrick Twumasi von 96-Coach Kocak

Nein, die Spieler sollten bloß „nicht denken, wir machen hier 90 Minuten Gymnastik und gehen dann nach Hause“. Trainer Kenan Kocak wollte beim Test gegen Wolfsburg vielmehr sehen, wer „Pfeile sendet Richtung Trainerteam“, mit der Botschaft: Ich will in die erste Elf.

Und, wer hat dabei Pfeile abgeschossen Richtung Kocak? Mit Patrick Twumasi beispielsweise war Kocak „sehr zufrieden, die Performance war richtig gut“. Das scheint allerdings übertrieben. Als Außenstürmer flankte Twumasi einmal perfekt auf Valmir Sulejmani, der aus fünf Metern gegen den Pfosten köpfte. Das Tor kann man machen.

Auf der Positivliste steht noch ein ordentlicher Fernschuss. Defensivarbeit ist aber nicht sein Ding, und in der ersten Halbzeit lag er mehr am Boden, als dass er Impulse setzte. Nach Kocaks (zu) guter Bewertung lässt sich jedoch vermuten: Twumasi hat Pfeile gesendet – und Chancen auf seinen ersten Startelf-Ligaeinsatz in Würzburg am Sonntag.