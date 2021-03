Nur sechs Prozent erwarten mehr: SPORTBUZZER-User bewerten 96-Sondertrikot durchweg positiv

Einmal im Jahr tragen die Profis von Hannover 96 zu einem ausgewählten Spiel ein Trikot außerhalb der regulären Spielkleidung. Bereits in der Vergangenheit gab es jährlich ein Sondertrikot, doch dieses Mal handelt es sich um ein besonders emotionales Exemplar. Anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums werden die Roten im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (11. April) in einem schwarz-rot gestreiften Shirt auflaufen. Der Dress soll an das Heimtrikot der Saison 1971/1972 erinnern.

Anzeige

Riesige Nachfrage

Am Mittwochmittag hatte Hannover 96 das Sondertrikot präsentiert, keine 48 Stunden nach dem Verkaufsstart war es weitestgehend ausverkauft. Und das, obwohl sogar 3000 Exemplare im Shop erhältlich waren. "Es war die höchste Auflage eines Sondertrikots aller Zeiten bei Hannover 96", sagte Josip Grbavac, der fürs Merchandising übergreifend verantwortliche Bereichsleiter Marketing der Roten. Das Interesse war riesig, doch wie gut kommt das Trikot wirklich bei den Fans an?