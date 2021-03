So sieht das neue Sondertrikot von Hannover 96 zum 125. Geburtstag aus

Am 12. April dieses Jahres ist es so weit: Dann feiert Hannover 96 das 125-jährige Bestehen des Vereins. Zu diesem Anlass wird die Profimannschaft einen Tag zuvor beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in einem außergewöhnlichen Trikot auflaufen. Am Mittwochmittag präsentierte der Klub das Sondertrikot.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer ein Sondertrikot. Einmal im Jahr spielen die 96er zu einem ausgewählten Spiel in einem Jersey außerhalb der regulären Spielkleidung. In diesem Jahr handelt es sich um ein sehr emotionales Trikot. Der Jubiläumsdress soll mit den Streifen an das Heimtrikot der Saison 1971/1972 erinnern. 96-Verteidiger Marcel Franke hat das Shirt bereits mit den Kollegen Timo Hübers und Genki Haraguchi getestet. "Timo, Genki und ich haben als Modelle ziemlich gut darin ausgehen", sagt der Verteidiger und lacht.