Sondertrikot von Hannover 96 weitestgehend ausverkauft - Nachbestellungen in Sicht?

Mit so einer Resonanz hatte auch Hannover 96 selbst nicht gerechnet: Am Mittwoch hatte der Klub das neue Sondertrikot zum 125. Geburtstag präsentiert. Nun, am Freitagvormittag ist der Dress weitestgehend ausverkauft - und das, obwohl sogar 3000 Trikots im Shop erhältlich waren. "Es war die höchste Auflage eines Sondertrikots aller Zeiten bei Hannover 96", sagte Josip Grbavac, der fürs Merchandising übergreifend verantwortliche Bereichsleiter Marketing der Roten.

Die meisten Größen sind im 96-Onlineshop schon nicht mehr erhältlich. In den kommenden Tagen kann es lediglich sein, dass immer mal wieder wenige Rückläufer in den Verkauf kommen. Kindergrößen sind überwiegend noch erhältlich.