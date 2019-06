Fördern statt verkaufen: So plant Mirko Slomka mit den Sorgenkindern von Hannover 96

„Manchmal gibt ein neuer Trainer neue Impulse“, glaubt Slomka. Der neue Trainer will das verschüttete Talent der Spieler wieder ausgraben. Für Walace „und für uns wäre es gut, wenn er für Hannover 96 eine gute Leistung abruft“. Was für Walace (Vertrag bis 2022) gilt, gilt genauso für Haraguchi (2021), Elez (2021) und Jonathas (2020).

Neuanfang. Dieses Wort kommt gut an, wenn eine Mannschaft wie Hannover abgestiegen ist. Bei 96 scheint sich der Neuanfang auf die frische Beziehung des neuen Trainers zu den abgestiegenen Spielern zu beziehen. Nach dem Verkauf von Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou bekommt 96 seine ehemals wertvollen Spieler nicht los: Walace (festgeschrieben über 30 Millionen Euro) und Genki Haraguchi (8 Millionen) waren zuletzt nur sogenannte Ladenhüter – ebenso wie Jonathas oder Verteidiger Josip Elez, der in der Rückrunde gar nicht mehr zum Einsatz kam.

Bekommt Slomka Jonathas hin?

Der Fall Jonathas liegt anders. Anstatt sich im Abstiegskampf auf die Bank zu setzen, soll er eine Verletzung vorgeschoben haben. Der Stürmer könnte qualitativ den Unterschied ausmachen, wenn er sich nicht selbst im Weg stehen würde. 14 Stationen in 13 Jahren als Profi, in sechs verschiedenen Ländern? Rekordverdächtig. Alter (30), Wechselbilanz, Einsatzzeiten – es gibt kaum Argumente für einen Weiterverkauf. Sein einziges kleines Plus: die Trefferquote. Von zehn Einsätzen war Jonathas in vier Spielen direkt an Toren beteiligt.