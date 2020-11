"Was macht Breite eigentlich?": Netzreaktionen zur 96-Pleite gegen Holstein Kiel

Vom Spielverlauf her hätte es so nicht kommen müssen, aber am Ende ist sie Fakt - die erste Heimniederlage von Hannover 96 in dieser Saison. Dass die Roten auswärts aktuell nichts reißen, überrascht niemanden mehr, doch die erste Pleite in der HDI-Arena seit ziemlich genau einem Jahr (1:2 gegen Darmstadt am 25. November 2019), hinterlässt Rat- und Fassungslosigkeit bei all jenen, die es mit 96 halten.

Anzeige

Trainer, Spieler, Profichef Martin Kind - sie alle werden in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter bisweilen scharf kritisiert. Die aktuelle Entwicklung wird mit Galgenhumor kommentiert, immerhin geht es dem Erzrivalen aus Braunschweig noch schlechter und dem HSV irgendwie auch nicht so richtig gut. Eine Auswahl der Reaktionen...