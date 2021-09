Eine Wundertüte: Was steckt nach den späten Transfers noch bei 96 drin?

1:0 gegen St. Pauli, 3:0 in Kiel. Es ist acht Monate her, dass Hannover 96 zwei Spiele in Folge feiern durfte. Sportdirektor Marcus Mann muss sich erneut gegen Schulterklopfer wehren: „Ich halte gerade die andere hin.“ Anzeige 96 hat offensichtlich richtig mit den Last-Minute-Transfers reagiert. In Kiel standen am Samstag in der Startelf neun Spieler, die in der vergangenen Saison nicht dabei waren. Mit den späten Transfers ist 96 eine Wundertüte. Was steckt da wohl noch alles drin? Eine Analyse.

Das Seriengesetz Fiese Frage: Herr Mann, wann hat Hannover 96 zum letzten Mal dreimal in Serie gewonnen? Er habe „nicht immer Strichliste geführt“, entschuldigte sich der Manager. Streng genommen ist es schon drei Jahre und vier Monate her, im Aufstiegsjahr 2017, nach dem dritten Sieg in Serie gegen den VfB Stuttgart (1:0). Nach der Corona-Unterbrechung schaffte 96 einen dritten Sieg, aber zwischen zwei Spieltagen lag ein Vierteljahr. Folgt am Sonntag der dritte Dreier in unmittelbarer Folge, dann dürfte sich 96 – nicht allein wegen des Gesetzes der Serie – Richtung Spitzengruppe der Tabelle katapultieren. Die Hannoveraner sind gegen Sandhausen Favorit, das war vor Kurzem in keiner Partie so deutlich. Der Spielstil Die Muster werden deutlicher. In Kiel hat die Mannschaft „mehr innere Ruhe“ gezeigt, findet Mann, „sie hat ein besseres Gefühl, wann man eigene Aktionen oder einen Konter durchzieht.“ Im August spielte 96 zu oft nach hinten, statt die Sicherheit in Angriffen zu suchen. 96 wird unter Zimmermann das Umschaltspiel kultivieren. In Kiel zeigte 96 aber auch, dass Lukas Hinterseer, Sebastian Kerk und Sebastian Ernst vor einer Defensivwand im Ballbesitz gute Lösungen finden. Ob Umschalten oder Passen – 96 hat die Schalter gefunden, um im Angriff wieder Alarm zu machen.



Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©