Sparkurs in Hannover: Greift 96 erst nächste Saison an? 

Martin Kind, so ist zu vernehmen, soll schockiert gewesen sein nach dem 0:3 in Hamburg. So schockiert, dass er am liebsten am 2. September noch einmal investiert hätte in einem millionenschweren Neuen. Sportdirektor Jan Schlaudraff stand diesmal auf der Bremse. Wohlwissend aus vergangenen Jahren, dass Panikkäufe selten gut vorbereitet sind. Jene Transfers, die Schlaudraff Anfang Juni schon vorbereitet hatte, bremste wiederum Kind. Nein, zuerst sollen Spieler verkauft und erst dann investiert werden. So bremste 96 sich selbst beim Hochrüsten des Motors. Mit folgendem Resultat: Die Mannschaft hat nicht genügend PS für den Wiederaufstieg. 96 spart sich den Aufstieg und will offensichtlich erst nächste Saison angreifen.

Bebou und Füllkrug spülen Geld in die Kassen

Aus dem Verkauf von Noah Sarenren Bazee (2,4 Millionen Euro/Augsburg) finanzierte man die Transfers von Marvin Ducksch (1,5 Millionen/Düsseldorf), Marcel Franke (0,9 Millionen/Norwich), Sebastian Jung (ablösefrei/Wolfsburg) und Cedric Teuchert (keine Leihgebühr/Schalke). Mit den Verkäufen von Ihlas Bebou (8,5 Millionen/Hoffenheim) und Niclas Füllkrug (6,5 Millionen/Bremen) stopfte man Finanzlöcher. Die sechs Walace-Millionen wurde nicht reinvestiert. Für Iver Fossum (350 000/Aalborg) kamen Emil Hansson (300 000/Feyenoord) und Jannes Horn (100 000 Leihe/Köln). Torwart Ron-Robert Zieler kam außerdem fast zum Nulltarif.

Unterm Strich stehen 23,9 Millionen Euro Einnahmen und 3,1 Millionen Euro Ausgaben. So eine positive Transferbilanz hatte 96 noch nie. Aber die Sparpolitik hat ihren Preis.