96 spart durch Heldts Köln-Rückkehr Millionen: Wie der Ex-Manager dennoch profitiert

Köln ist in diesen Tagen immer einen Blick wert für die Verantwortlichen von Hannover 96. Nach einigem Hin- und Her fängt Ex-96-Manager Horst Heldt ab sofort als neuer Sportchef am Rhein an. „Der FC ist für mich nicht irgendein Job“, meint Heldt. „Ich kehre zum Verein zurück, mit dem mich sehr viel verbindet.“ Mit ihm startet Markus Gisdol als Trainer. Beide haben bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Gisdols Vertrag gilt aber nur für die erste Liga.

Wichtig für 96 ist die Personalie Heldt, dabei geht’s ums Geld. „Ich freue mich für Heldt und für uns“, sagt 96-Chef Martin Kind zum neuen Job des Ex-Managers. „Unser 96-Haushalt wird dadurch noch mal deutlich entlastet.“