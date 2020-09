In Osnabrück vor Fans? VfL will Corona-Obergrenze nutzen - 96 spielt Varianten durch

Fußball mit Zuschauern – geht da vielleicht doch was zum Start der 2. Bundesliga in etwas mehr als zwei Wochen? In Osnabrück will man es versuchen. Der VfL hat sein erstes Heimspiel am 25. September gegen Hannover 96 – und möchte vor 999 Zuschauern spielen. Voraussetzung dafür: Die aktuellen Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen, die Veranstaltungen mit bis zu 1000 Besuchern und einem zulässigen Hygienekonzept erlauben, gelten dann noch.

„Auf dieser Basis planen wir im Moment“, sagte der Leiter Marketing und Kommunikation, Sebastian Rü­ther. Und die Pläne sind weit vorangeschritten. Der VfL hat ihn bereits Fans, Dauerkarteninhabern und Vertretern des Fanprojekts vorgestellt: 40 Prozent der 999 Plätze sollen an Inhaber von Businesssitzen verkauft werden.