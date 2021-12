"Paar Prozent gefehlt": 96 überraschend ohne Gaël Ondoua gegen Bremen

Große Überraschung in der Startelf von Hannover 96 fürs Heimspiel gegen Werder Bremen: Der Name Gaël Ondoua fehlt. Die Nummer 29 gehört beim Rückrundenauftakt nicht einmal zum Kader der Roten, dabei war der 26-Jährige im defensiven Mittelfeld zuletzt gesetzt, auch unter Interimstrainer Christoph Dabrowski spielte der Kameruner jeweils von Anfang an auf der Sechs.

Der Grund: nicht ganz klar. Dabrowski erklärte das Fehlen Ondouas im Sky-Interview so: "Wir brauchen in der aktuellen Situation Spieler, die mental bereit sind." Sportdirektor Marcus Mann begründete die Abwesenheit des Kameruners so: "Bei ihm war es unter der Woche so, dass ein paar Prozent gefehlt haben, sowohl mental als auch physisch. Das war nur eine Entscheidung für den heutigen Tag."