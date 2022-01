Faustdicke Überraschung! 96 fegt Gladbach aus dem Stadion – und zieht ins Viertelfinale ein

Geisterspiele sind ja grundsätzlich nicht schön, aber manchmal ist es besonders bitter. Man muss sich nur mal kurz vorstellen, was da gestern los gewesen, wenn nicht nur 500 Vip-Gäste, sondern 50.000 Zuschauer das zauberhafte Pokalspiel von 96 gegen Gladbach hätte sehen dürfen. Es war ein Fußballfesttag mit einem sensationellen Ergebnis. Fast schon leicht spielte der Zweitligist das 3:0 heraus und steht im Viertelfinale am 1. oder 2. März.

96 hätte die Fans jedenfalls früh hinter sich gebracht. Hendrik Weydandt, überraschend in die Startelf rotiert, legte fein in den Raum für den startenden Maximilian Beier - und der Pokal-Beier schlug wieder zu. Perfekt und unhaltbar für Torwart Yann Sommer abgeschlossen - das 1:0 schon der vierten Minute. Bereits in der Runde zuvor hatte Beier mit zwei Toren gegen Fortuna Düsseldorf entscheidend zum 3:0-Sieg beigetragen. Ärgerlich war’s nicht nur für die Gladbacher, sondern auch für fast alle Fotografen, die sich bis auf einen Kollegen in Erwartung von Borussen-Treffern hinter dem 96-Tor positioniert hatten. Tja, dumm gelaufen.