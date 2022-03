Gegner eine Nummer zu groß: 96 unterliegt RB Leipzig mit 0:4, Traum geplatzt

Der Plan von Trainer Christoph Dabrowski war dann auch schnell erkennbar. Leipzig sollte sich mit dem Ball austoben. 96 wartete auf Konterchancen, auf Umschaltmomente mit den schnellen Stürmern Maximilian Beier, Linton Maina und Sebastian Kerk. Nur gab’s bei 96 selbst zu schnell einen Kurzschluss. Die Mannschaft fing sich einen Konter zum 0:1. Maina verlor links am Leipziger Strafraum den Ball. In der aufgerückten und unsortierten Defensive hatte der spanische Nationalspieler Dani Olmo viel zu viel Platz. Er steckte die Kugel zu Christopher Nkunku durch, der sich zwischen Sei Muroya und Marcel Franke durchsetzte und an Torwart Ron-Robert Zieler einschob (17.).

Früher Rückstand ist Gift für 96

Der frühe Rückstand war Gift für 96 und ein Aufputschmittel für RB. Noch stärker wirkte das 0:2, das viel zu flott nur fünf Minuten später fiel. Und zwar wieder durch Nkunku - und wieder nach einem leichten Ballverlust. Diesmal verdaddelte Mark Diemers den Ball, Josko Gvardiol spielte einen perfekten Pass in den Lauf von Nkunku. Der Franzose umkurvte Zieler, legte sich den Ball aber zu weit vor. Franke kam sinnfrei herangeschlittert als wäre er auf einer Bobbahn, rutschte auch prompt an Ball und Pfosten vorbei in Aus. Für Nkunku war es ein Leichtes, nochmal einen Haken zu schlagen und dann den Ball ins leere Tor zu schieben (22.).

Nkunku ist der Mann, vor dem sich zurzeit alle Gegner zu Recht fürchten. Er ist der Spieler der Saison in Leipzig. In Bochum hatte ihn Trainer Domenico Tedesco am Sonntag geschont und nur für die letzten halbe Stunde eingewechselt. Nkunku machte dennoch das 1:0-Siegtor. Am Mittwoch schoss er 96 aus dem Pokal - das nennt man dann wohl einen einen Lauf.

Bis zur Halbzeit war Dabrowski Team chancenlos und deutlich unterlegen. Zur zweiten Hälfte rafften sie sich aber noch mal auf. Weiter unterstützt vom Publikum, das noch nicht bereit war, den Fußballabend abzuhaken. Leipzig verwaltete den Vorsprung. 96 begehrte tapfer auf und versuchte Druck aufzubauen. Ohne allerdings zu wirklichen Torchancen zu kommen.