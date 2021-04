Dank Haraguchi, Weydandt und Ducksch: 96 feiert Sieg gegen Regensburg

Nach dem Blitztor konnte der umstrittene Kenan Kocak erstmal mehr oder weniger entspannt an der Seitenlinie stehen. Seine 96-Mannschaft führte schließlich nach nur 14 Minuten mit 2:0 und schien die acht Partien andauernde Sieglos-Serie locker beenden zu können. Aber so einfach macht es sich diese 96-Mannschaft nicht. Am Ende zitterte sie sich nach einer katastrophalen zweiten Hälfte zu einem 3:1-Erfolg.

Das sind die Momente, die sich Trainer wünschen, wenn sie unter dem Druck stehen, unbedingt gewinnen zu müssen. Kaum haben sich alle begrüßt und kaum hat der Schiedsrichter den Ball freigegeben, da liegt er schon im Tor des Gegners. 31 Sekunden hat 96 nur gebraucht, um gegen Regensburg am Mittwochabend in Führung zu liegen.

Regensburg überraschend passiv

Dabei schien doch alles so leicht zu sein gegen Regensburger, die vor allem in der ersten Hälfte seltsam unbeteiligt wirkten. Nicht nur beim 1:0, bei dem sich auch gleich Kocaks veränderte Aufstellung bewährte. Neben Hendrik Weydandt begann diesmal von Anfang an Marvin Ducksch. Auf die Doppelspitze hatte Kocak in Bochum am vergangenen Sonntag erst nach dem 1:3-Rückstand zurückgegriffen. Sofort war 96 da gefährlicher geworden. Gestern funktionierte das Duo sogar vom Anstoß weg. Weydandt passte auf Ducksch, der legte zurück auf Genki Haraguchi - der machte seine neuntes Saisontor aus 16 Metern. Die Regensburger schauten freundlich zu.

Beim zweiten Tor halfen sie dann noch mehr mit. Benedikt Gimper rutschte aus, damit hatten Ducksch und Weydandt nur noch einen Verteidiger vor sich. Der 12-Tore-Stürmer legte Weydandt auf, dessen Schuss vom Popo von Christoph Moritz ins Tor flutschte. Erst das vierte Weydandt-Tor der Saison, und das erste nach 135 Tagen. Zuletzt hatte er beim 1:0 in Hamburg am 10. Spieltag getroffen. Der 25-Jährige klopfte vor Erleichterung auf den Rasen - Flaute beendet. Lange hielt das Glück aber nicht an, in der 65. Minute humpelte der Stürmer verletzt vom Platz.

Ducksch sichert den Sieg spät

Die zweite Veränderung in der Startelf nahm Kocak in der Abwehr vor. Josip Elez, in Bochum nach einer Einwechslung für Jaka Bijol ordentlich im defensiven Mittelfeld, bekam den Job von Simon Falette in der Vierer-Abwehrkette. Es dürfte das klare Signal an den nicht verletzten Ex-Frankfurter sein: Suche dir einen neuen Verein, ich plane nicht mehr mit dir in der nächsten Saison. Kocak vertraut seinem Wunschverteidiger offenbar nicht mehr.

Elez patzte aber nicht nur beim 1:2 von Andreas Albers (57.). Diese Umstellung ging nicht auf - vor allem in der zweiten Hälfte war es dann auch dahin mit der Leichtigkeit des Trainerseins. Erst in der 82. Minute sicherte Ducksch den Sieg mit seinem 13. Saisontor.