Ernüchternde Niederlage: Reife Nürnberger besiegen schwaches 96 mit 3:0

Hannover 96 hat sich von der Niederlage in Sandhausen offenbar nicht erholt: Im Heimspiel des 26. Spieltags gegen den 1. FC Nürnberg war die Mannschaft von Christoph Dabrowski von Anfang an unterlegen und stand am Ende nach einem 0:3 (0:1) mit leeren Händen da.

Die erste Viertelstunde gehörten den Gästen aus Franken, sie legten eine gefällige Spielweise an den Tag und hatten durch Fabian Nürnberger auch die erste Chance. Sein Schuss rauschte knapp am rechten Pfosten vorbei, Ron-Robert Zieler wäre allerdings zur Stelle gewesen (7.). Direkt im Gegenzug meldete sich aber auch 96 offensiv an: Einen langen Ball legte der für Sebastian Kerk (Magen-Darm-Infekt) in die Startelf gerückte Lukas Hinterseer per Kopf zurück auf Sebastian Stolze, der direkt abzog - deutlich übers Tor (8.).

Nürnberg machte das Spiel, das war offensichtlich nach dem Geschmack von 96, das sehr tief stand und auf Konter lauerte. Nicht nach dem Geschmack war indes der Führungstreffer vom Club in der 26. Minute: Gerade forderten die Roten auf der Gegenseite noch einen Handelfmeter, da erzielte Lukas Schleimer das 1:0, nachdem er beim schnellen Gegenstoß Sekunden zuvor den Moment für ein Abspiel verpasste hatte.

Teuchert mit ersten Gelegenheiten

96 reagierte wütend, hatte direkt im Anschluss eine Chance von Cedric Teuchert, der aus Distanz jedoch in Club-Keeper Christian Mathenia seinen Meister fand (27.). Teuchert hatte kurz darauf eine weitere gute Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen, aus dem Gewühl heraus traf er aus zehn Metern den Ball allerdings nicht richtig, sodass Mathenia keine Mühe hatte. Hinterseer hatte das Spielgerät gut zurückgelegt.

In der 40. Minute fehlte den Gastgebern nicht zum ersten Mal in der Defensive völlig der Zugriff: Die Gäste konnten im und um den Strafraum herum kombinieren, flanken und Schleimer schließlich köpfen. Sein Kopfball senkte sich gefährlich auf die Latte. Es war der letzte Aufreger des ersten Durchgangs.