Verbessert, aber nicht gut genug: 96 unterliegt beim FC Schalke 04 mit 1:2

Die Talfahrt von 96 in der 2. Bundesliga geht weiter. Trotz einer Leistungssteigerung gegenüber den Spielen in Sandhausen (1:3) und gegen Nürnberg (0:3) zogen die Roten auch beim FC Schalke 04 den Kürzeren. Vor rund 55.000 Zuschauern in der Veltins-Arena, 1200 davon aus Hannover, hieß das Ergebnis aus Sicht der Mannschaft von Christoph Dabrowski diesmal 1:2 (0:1). Anzeige 96 verpasste es, sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt zu verschaffen, bleibt Tabellen-14. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt zwar nach wie vor vier Punkte, allerdings spielt Dresden erst am Sonntag (in Nürnberg).

Dabrowski überraschte mit seiner Startelf: Nicht nur, dass Hendrik Weydandt ganz vorn mal wieder eine Chance bekam, er brachte auch Tim Walbrecht. Der 20-Jährige feierte sein Zweitligadebüt - und das auch noch von Beginn an, nachdem er zuletzt schon einige Minuten im Pokal gegen Leipzig hatte reinschnuppern dürfen. Weniger überraschend war da schon, dass Philipp Ochs für den erkrankten Niklas Hult auflief. Ochs und Sei Muroya flankierten die Dreierkette bestehend aus Julian Börner, Walbrecht und Marcel Franke, davor verteidigten Gaël Ondoua und Mark Diemers. Sebastian Kerk und Cedric Teuchert sollten vorn hinter Weydandt für Gefahrenmomente sorgen. Den ersten davon kreierten allerdings die Gastgeber: Bereits nach 30 Sekunden zog Marius Bülter von der Strafraumgrenze ab, sein Schuss war jedoch keine ernsthafte Prüfung für 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler. Terodde scheitert aus Nahdistanz an Zieler Schon gefährlicher wurde es in der 11. Minute, als Kerk von Weydandt bedient wurde und nur knapp links am Schalker Kasten vorbei schoss. Kurz zuvor hatte bereits der in Anfangsphase auffällige Muroya abgeschlossen, Martin Fraisl war in dieser Szene mit beiden Fäusten zur Stelle (10.). Und noch gefährlicher wurde es, als Schalkes Knipser Simon Terodde seine erste Situation hatte: Nach einer Flanke von Rodrigo Zalazar bekam er den Ball noch an den Fuß, verpasste sein 20. Saisontor aber, weil Zieler aus kurzer Distanz parierte (13.). Es ging hin und her: Auf der gegenüberliegenden Seite brachte Diemers den Ball vom rechten Flügel in die Mitte, wo Weydandt selbigen nur knapp verpasste (14.). Die nächste große Chance bot sich wieder Terodde, der allerdings offenkundig überrascht davon war, wie frei er aus kurzer Distanz abschließen durfte. Er drosch das Spielgerät weit übers Tor (25.). Wieder auf die andere Seite: Hier klatschte der Ball nach einer Kerk-Ecke an den Außenpfosten (32.).