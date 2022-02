3:0 am Millerntor: Kämpferisches Hannover 96 verdient sich die Punkte beim FC St. Pauli

Das Spiel begann mit gutem Tempo, beide Teams wollten schnell nach vorne spielen. 96 presste früh, Maximilian Beier und Cedric Teuchert liefen hoch an, das Mittelfeld ging griffig in die Zweikämpfe. Doch die großen Torchancen ließen sowohl die Roten als auch der FC St. Pauli vermissen. Mehr als Halbchancen oder unpräzise Abschlüsse waren in der ersten halben Stunde nicht drin.

Nach dieser starken Anfangsphase, in der auch der FC mit viel Schwung agierte und so 96 Räume ermöglichte, kamen die Kiez-Kicker nach einem Eckball von Leart Paqarada fast zum Ausgleich, doch Ron-Robert Zieler tauchte ab und entschärfte den Kopfball von St. Paulis Top-Torjäger Guido Burgstaller (52.). Das Tempo der Partie blieb enorm hoch, Chancen gab es auf beiden Seiten.

Doch das 96-Angriffsspiel wurde nun zielstrebiger. Teuchert (29.) hatte den ersten Warnschuss auf das Tor von Keeper Nikola Vasilj abgegeben. In der 38. Minute hatte Sebastian Kerk die Riesenchance, auf 1:0 zu stellen. Kerk leitete von rechts selbst ein, spielte den Ball auf Mark Diemers am linken Strafraumeck, der den umlaufenden Niklas Hult bediente, welcher den Ball butterweich auf Kerk am zweiten Pfosten flankte. Die Flanke hätte Kerk nur noch ins kurze Eck drücken müssen, stattdessen köpfte er St. Paulis Vasilj an, der zur Ecke klärte.

Stolze setzt den Deckel drauf

Nur fünf Minuten nach Zielers Rettungstat zog Teuchert über rechts nach vorn, nahm den mitlaufenden Beier mit, dessen Schuss aus zentraler Postition konnte Vasilj nicht weit genug zur Seite abwehren, so dass der heranstürmende Kerk sehenswert per Lupfer über den Schlussmann abstauben konnte.

Die Partie ging weiter hin und her, Tempo und Einsatzbereitschaft blieben hoch. In der 72. Minute dann der Knockout für die Hamburger: Nach einer Flanke in den Strafraum bleibt der Ball rund acht Meter vor dem Tor liegen, Sebastian Stolze sagte Danke und schob zum 3:0 ein. Es war sein erster Liga-Treffer für 96.

Was den Hamburgern in der in der 68. Minute noch (zurecht) verwehrt blieb, gab es dann in der 77.: Nach einem Börner-Foul an Daniel-Kofi Kyereh zeigte Schiedsrichter Bastian Dankert auf den Punkt. Burgstaller trat an, der schwache Schuss wurde von Zieler pariert. Doch die Freude über den gehaltenen Elfer wehrte nicht lang, da sich der Video-Schiedsrichter meldete. Zieler hatte seine Torlinie zu früh verlassen. Der Starfstoß wurde wiederholt, Kyereh trat dieses Mal an - und nagelte die Kugel so unter die Latte, dass der Ball aus dem Tor sprang. Es war nicht der Tag des FC St. Pauli an diesem Sonntag, Hannover 96 hingegen konnte seine starke Bilanz beim "Lieblingsgegner" ausbauen: Seit sechs Spielen ist Hannover am Millerntor ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis).