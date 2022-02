Remis in starkem Spiel: Hannover 96 verpasst Heimsieg gegen Darmstadt

In einer bemerkenswerten Zweitliga-Partie trennte sich Hannover 96 mit 2:2 von Darmstadt 98. Ein Sieg war drin für das geschwächte 96. Sebastian Ernst hatte sich beim Aufwärmen schwer verletzt.

Kalt erwischt beim Warm-Up

Schon beim Aufwärmen wurde 96 kalt erwischt. Sebastian Ernst, als Spielgestalter in der Startelf vorgesehen, verletzte sich schwer. Nach dem Kopfball landete er unglücklich, hatte Schmerzen am Fußgelenk, in der Wade und am Knie. Teamarzt Hauke Mommsen und Physio Thomas Klopp halfen dem humpelnden Ernst in die Kabine. Für ihn fing Sebastian Stolze.