Gebrauchter Nachmittag: Schwaches 96 verliert verdient mit 0:4 in Darmstadt

Der erste Abschluss gehörte den Gastgeber: Nach einer Flanke von rechts kam Luca Pfeiffer zum Kopfball, Ron-Robert Zieler hatte mit diesem jedoch keinerlei Mühe (4.). Wenige Augenblicke später wurde es schon gefährlicher: Pfeiffer erhielt mehr oder weniger nur Begleitschuss, kam an der Strafraumgrenze zum Abschluss, schoss aus 96-Sicht zum Glück jedoch deutlich links am Kasten vorbei (5.).

Börner klärt nur vermeintlich

Die ganz in Schwarz gekleideten Roten schwammen in der Anfangsphase. Wiederum nur eine Minute später kam Benjamin Goller aus spitzem Winkel im Sechzehner zum Schuss, Zieler parierte (6.). In der Folge bekam 96 das Geschehen in den Griff und setzte selbst erste Akzente, ohne aber gefährlich zu werden.

Etwa kurios dann die erste Gelbe Karte: Philipp Ochs sah sie, weil er einen schnellen Einwurf von Matthias Bader leicht ausbremsen wollte. Eine harte Entscheidung von Schiedsrichter Dr. Max Burda (18.). Etwas kurios leider auch der Führungstreffer der Gastgeber: Die Lilien kombinierten sich in den Strafraum, wo Julian Börner gegen Pfeiffer zunächst noch in höchster Not vermeintlich klären konnte. Der Stürmer kam im Liegen jedoch doch noch zum Abschluss - und traf (22.).

96 fiel nicht viel ein, konnte die Darmstädter Defensive nicht in Verlegenheit bringen. Torschüsse? Fehlanzeige. Vielleicht sinnbildlich für die erste Halbzeit der Roten: Kerk trat eine Ecke viel zu hoch, sodass sie an Freund und Feind vorbei ins Toraus flog (39.). Auch bei den Standards lief also wenig zusammen.