"Es geht um ihren Marktwert": Hannover 96 stellt Spieler auf die Plattform

Den Klassenerhalt hat Hannover 96 mit dem 3:1 gegen Regensburg sichergestellt. Wie realistisch ist es, dass sich die Mannschaft in Sandhausen noch einmal neu motivieren kann? Trainer Kenan Kocak steht nach Saisonende auf der Kippe, Manager Gerhard Zuber sowieso. Für welche 96-Zukunft spielen die Profis am Sonntag in Sandhausen?

Einen Teil der Antwort gab Kocak am Freitag selbst: „Jeder einzelne Spieler hat die Plattform, seine Qualitäten nochmal zu zeigen.“ Der Trainer wird nicht allen diese Bühne geben. Linksfuß Simon Falette hatte er vor dem Regensburg-Spiel aussortiert und Rechtsfuß Josip Elez vorgezogen.