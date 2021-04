96-Spieler-TÜV gegen den HSV: Muslija, Twumasi und Falette im Leistungscheck

Florent Muslija: Der Trainingsweltmeister stand erst zum siebten Mal in der Startelf. Diesmal auf seiner Wunschposition, als Spielgestalter, als sogenannter „Zehner“ – dafür zog Kocak sogar den stärksten Spielmacher Genki Haraguchi zurück. Linton Maina hatte vor Kurzem über Muslija ge­sagt, der sei der beste Fußballer im Kader. Gegen Hamburg war davon nichts zu sehen. Nette Werte hatte er bei Pässen und in Zweikämpfen. Aber welche Pässe waren das und welche wichtigen Zweikämpfe? Kocak musste nur die Leistung des HSV-Zehners mit der von Muslija vergleichen. Bei zwei von drei Hunt-Treffern sprang der entweder gar nicht an oder zu spät. Torgefahr gleich null. Muslija fiel diesmal durch.

Wenn Hochbegabte zu selten spielen, dann kann ein Trainer nicht wissen: Wie gut sind diese Typen wirklich? In der Partie gegen den Hamburger SV zog Kenan Kocak drei rasante Modelle auf die Hebebühne. Ein Spieler-TÜV, der zeigen sollte, ob und wie lange 96 weiter mit den Profis planen kann – über die Saison hinaus. Florent Muslija, Simon Falette und Patrick Twumasi bekamen in dieser Saison wenig Laufzeit. Und wie fiel der Test beim 3:3 aus? Einer bestand mit „sehr gut“, zwei fielen durch.

Patrick Twumasi: Sein sechster Startelfeinsatz – viel zu wenig für den teuersten Transfer der Saison (750 .000 Euro). Offensiv zeigte der 26-Jährige ho­hes Tempo, hielt sich aber nicht an die eingeübten Spuren. Die Standardwerte waren okay, das 1:3 legte er vor. Aber defensiv fehlt Twumasi die Navigation, bei allen drei Gegentoren war er in der Nähe, aber nicht im Bilde – und störte nicht. Als Flügelspieler mit defensiven Aufgaben kann Kocak sich auf ihn nicht verlassen. Deshalb fiel Twumasi durch. Oder in Kocaks Worten: „Patrick Twumasi hat alles gegeben, bei Lauf- und Passwegen muss er effektiver sein.“

Simon Falette: Der Verteidiger war in den vergangenen Wochen die umstrittenste Persönlichkeit im Kader gewesen. Im Training rammte er Haraguchi und stand auch in der Mannschaft auf der Kippe zur Suspendierung. „Der Junge hat eine schwierige Phase hinter sich“, sagte Kocak gestern noch mal. Den Auftritt gegen den Hamburger SV fand er „sehr gut“. Glatte Eins vom Trainer, die NP gab ihm eine Drei. Die TÜV-Daten bei ihm entsprechen dem Auftritt. Er hatte die meisten Ballkontakte, eine starke Passquote (bei mehr Risiko als Marcel Franke) und die besten Zweikampfwerte. Spektakulär war sein Fallrückzieherversuch im Hamburger Strafraum. Falette wirkte griffig und aufmerksam, sein Mut ist zu loben. Was Kocak noch fehlt? „Er muss vielleicht ein bisschen mehr nach vorne coachen.“

Fazit: Auf Falette (Vertrag bis 2023) kann Kocak bauen. Muslijas Vertrag läuft bis 2022 – kommt nicht noch eine Leistungsexplosion, könnte 96 ihn im Sommer verkaufen. Das Gleiche gilt für Twumasi (Vertrag bis 2023). Das Problem bleibt aber das gleiche wir vor dem HSV-Spektakel. Um Muslija und Twumasi at­trak­ti­ver zu machen für den Markt, müssten sie auch spielen.