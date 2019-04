Sousa, Royer, Paunovic: Die "vergessenen" Spieler von Hannover 96 (Bilder!)

Die Liste der Spieler, die seit dem Aufstieg 2002 im Kader von Hannover 96 gestanden haben, ist gefühlt so lang wie die Strecke vom Maschsee zum Südpol. Darunter waren Kicker, die in die Geschichte eingegangen sind – etwa Per Mertesacker, Didier Ya Konan oder Lars Stindl.

Royer, Sousa & Co.

Andere waren mal dabei – und sind irgendwie weitgehend wieder in Vergessenheit geraten. Oder erinnert sich irgendjemand noch an Spieler wie Ricardo Sousa oder Daniel Royer? Wir haben für Euch noch einmal ganz weit hinten im Gedächtnis und tief in den Archiven gewühlt.