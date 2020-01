Verteidigersuche: Nürnberg schnappt Hannover 96 Arsenal-Talent weg

Bei 96 garantieren nur Felipe und Marcel Franke – und aushilfsweise Stürmer Hendrik Weydandt – die wichtige Lufthoheit. Felipe hat immer den Arztkoffer dabei, Franke wird nach der Verletzung nicht so schnell zurück erwartet. Ein kopfballstarker Innen­verteidiger ist folglich Top 1 auf der Wunschliste.

Das Problem hat Nürnberg nicht exklusiv – die 96-Abwehr hätte auch neue Stützen nötig. Besonders bei Luftduellen hat die Mannschaft in den Testspielen des vergangenen Wochenendes wieder die Anfälligkeit gezeigt. Vor allem bei Flanken und Standards führen verlorene Kopfballduelle zu Gegentoren.

Jonathas wechselte 2017 für neun Millionen Euro in die Landeshauptstadt. Damit ist er der teuerste Neuzugang, den Hannover 96 je verpflichtet hat. ©

Der 96-Chef hat auch klargestellt, dass er bereit ist, mehrere Transfers zu fi­nan­zie­ren. „Wir sind voll handlungsfähig.“ Geld ist vorhanden, ausgegeben werden soll es laut Kind am besten „als Vorgriff für die nächste Saison“.

Kocak-Klartext nach 96-Doppeltest: "So hat Soto keine Chance"

Noch bleiben 17 Tage Zeit, um Transfers zu realisieren. Kocak wird aber nicht so lange warten wollen – schließlich geht’s heute in zwei Wochen für 96 in der 2. Liga bei Jahn Regensburg weiter.