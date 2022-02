Kaum Chancen, wenige Tore: Wer könnte bei Hannover 96 das Spiel ankurbeln?

Ein Schuss, ein Tor, Hannover? In der internen Statistik steht Sebastian Kerk an der Spitze: Er schoss die meisten Tore (5). Kerk ist Spielmacher bei 96, ein Zehner, also für die offensiven Spielzüge, Pass- und Laufwege verantwortlich. Un­ter einem schlechten Kerk-Tag wie in Heidenheim leiden Kreativität und Chancenquote. Anzeige Nur Sand­hau­sen hatte in der Liga mit 295 Torschüssen weniger Chan­cen als 96 (363). Bei der Chancenverwertung sind die Hannoveraner Letzter, nicht einmal jeder 20. Schuss hat gesessen. Im Vergleich dazu ist der nächste Gegner Darmstadt doppelt so gut: zehn Schuss für ein Tor bei den „Lilien“. Kerk trägt jedoch nicht die alleinige Schuld. Aber wer kann es besser in einer Phase, wo alles besser werden muss?

Sebastian Ernst: Er trägt die 10 auf dem Trikot und „wird seine Einsätze bekommen“, sagte Christoph Dabrowski, angesprochen auf einen möglichen Tausch mit Kerk: „Und ge­gen Bremen hat er auch schon einen Einsatz ge­habt.“ Das klang nicht da­nach, als sei der Trainer zu­frie­den gewesen mit dem Ernst-Auftritt gegen Werder (1:4). Ernst spielte einmal mehr auf einer de­fen­si­ven Position im Mittelfeld. Ein Schicksal, das der Spielmacher aus Fürther Zeiten mit mehreren Kollegen teilt. Torgefährlich ist er, das bewies Ernst im Training am Dienstag, als er auf Kleinfeld innerhalb kurzer Zeit drei Tore hin­ter­ei­nan­der schoss – un­ter dem Jubel der Kollegen. Ernst zeigt sich, an­ders als Kerk, der in der Trainingseinheit fehlte.

Mark Diemers: Das Po­ten­zial des neuen Niederländers ist im defensiven Mittelfeld verschenkt. Seine schnellen Wendungen, seine Wahrnehmung, seine Entscheidungen und sei­ne Technik machen ihn zum idealen Spielmachertypen. Er läuft mehr als Kerk, macht weniger Ab­spiel­feh­ler und sucht den Torabschluss. Der Mittelfeldspieler von Feyenoord wäre die Premiumlösung für die Zehnerposition. Cedric Teuchert: Der zweite Neue kommt eher aus dem Hinterhalt. Teuchert braucht Raum, sich hinter einem Stürmer frei zu entfalten, erst dann entwickelt er auch Gefahr. Als einzige Sturmspitze wirkt er überfordert. Teuchert ist kein richtiger Spielmacher, kann aber als zweite Spitze ein Spielentscheider sein. Philipp Ochs: Wird zu­nächst vergessen, wenn es um die Spielmacherposition geht. Ex-Trainer Jan Zimmermann traute es Ochs in der ersten Pokalrunde zu – nach dem Beispiel von Julian Nagelsmann, der den Linksfuß in der Jugend stets im An­griff oder als Regisseur auf­ge­stellt hatte. Im DFB-Pokal in Norderstedt (4:0) traf Ochs zum 1:0. Im Training gilt er als ziel- und treffsicherster Schütze. Da­brows­ki setzt Ochs al­ler­dings zurzeit als rechten Verteidiger im Training ein, weil Jannik Dehm in Heidenheim große Schwächen zeigte. Ochs’ Stärke ist auch seine Schwäche: Er kann fast überall solide spielen, aber wahrscheinlich nirgends so gut wie in der Offensive.

