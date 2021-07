Spieltage 3 bis 8 terminiert: 96 ist zur Primetime zu Gast bei Dynamo Dresden

Die Zuschauer dürfen aller Voraussicht nach zumindest teilweise schon zum Start der Saison 2021/22 wieder in die Bundesliga-Stadien zurückkehren - und jetzt bekommen sie recht früh schon wertvolle zusätzliche Informationen an die Hand: Anstoßzeiten! Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwochmittag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 3 bis 8 bekanntgegeben.

Für Hannover 96 halten diese den ganzen bunten Strauß der möglichen Anstoßzeiten in der 2. Bundesliga bereit - vom Freitagabendspiel über die Standardzeiten am Samstag und Sonntag um 13.30 Uhr bis zur Primetime am Samstagabend um 20.30 Uhr. Ein solches Topspiel bestreitet 96 schon zum Auftakt in Bremen, am 3. Spieltag dann auch noch in Dresden...