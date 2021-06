DFL terminiert die ersten beiden Spieltage: 96-Saisonauftakt in Bremen zur Primetime

Die DFL hat am Mittwochmittag die genauen Terminierungen für den 1. und 2. Spieltag bekanntgegeben. Hannover 96 spielt zum Saisonauftakt am Samstagabend (24. Juli, 20.30 Uhr) beim SV Werder Bremen, exakt eine Woche später (13.30 Uhr) ist dann Hansa Rostock zu Gast in der HDI-Arena.