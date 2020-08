Spieltage 1 - 8 genau terminiert: 96 startet an einem Samstag gegen den KSC

Die Saison 2020/21 beginnt für Hannover 96 an einem Samstag. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitagnachmittag die ersten acht Spieltage der neuen Runde genau terminiert, bisher war ja noch offen, ob die Roten an einem Samstag, Sonntag oder Montag loslegen. Die Antwort lautet also: an einem Samstag, genauer: am 19. September um 13 Uhr.

Schnelles Wiedersehen mit dem KSC

Bekannt war hingegen schon, dass der erste Gegner der Karlsruher SC sein würde, mit dem man in der vergangenen Spielzeit gleich dreimal das Vergnügen hatte - zweimal in der 2. Bundesliga, einmal in der 1. Runde des DFB-Pokals.

Das Derby gegen Eintracht Braunschweig am 3. Spieltag ist übrigens ebenfalls auf einen Samstag (3. Oktober, 13 Uhr) angesetzt worden. Verfolgen können es die Fans allerdings nur am Bildschirm. Nach wie vor ist unklar, wann wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, bis auf Weiteres geht es in Geisterspielen um Punkte sowie Auf- und Abstieg.