Spielplan veröffentlicht! Hannover 96 startet mit Nordduell bei Werder Bremen

Zweitliga-Vorfreude statt EM-Fieber: Die DFL hat am Freitag den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Hannover 96 startet am 24./25. Juli in die neue Spielzeit, Auftaktgegner ist ausgerechnet Absteiger Werder Bremen. Hier gibt's den kompletten Spielplan im Überblick!