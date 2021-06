"Spannender Auftakt": Zimmermann, Kind und Mann zum 96-Startprogramm

Für die Verantwortlichen des Klubs sei dies ein interessantes Auftaktprogramm. "Ein Nordduell am ersten Spieltag bei Werder Bremen, danach zwei Spiele gegen die Aufsteiger Rostock und Dresden - das ist ein reizvoller Auftakt", meint 96-Geschäftsführer Martin Kind. " Wir müssen den Spielplan akzeptieren und werden die Herausforderungen annehmen - erfolgreich ."

Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat am Freitagmittag den Spielplan für die anstehende Zweitligasaison veröffentlicht. Hannover 96 reist am ersten Spieltag nach Bremen. Anschließend ist das Team von Trainer Jan Zimmermann gegen Hansa Rostock und bei Dynamo Dresden gefordert.

Zimmermann glaubt an Extra-Motivation

Neu-96-Trainer Jan Zimmermann glaubt, dass der Auftakt in Bremen bei seinen Spielern eine gewisse Extra-Motivation auslösen werde. "Ein interessanter Start. Das gibt den Jungs noch mal ein bisschen mehr Spannung in der Vorbereitung, wenn sie wissen, dass wir in Bremen anfangen", sagt er.

Auch 96-Sportdirektor Marcus Mann erhofft sich vom Spielplan, dass das Team zum Auftakt in Bremen bei 100 Prozent ist. "Das ist ein spannender Auftakt mit einem Auswärtsspiel bei einem der Favoriten, auf das wir uns freuen", so Mann. "Wir werden alles geben, um bis dahin in der bestmöglichen Verfassung zu sein."