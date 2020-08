Auftakt gegen Karlsruhe, Derby schon am 3. Spieltag: Das ist der Spielplan von Hannover 96

Aufgrund der Corona-Pandemie wird es eine unglaublich enge Taktung an Terminen geben. In der Regel begann die Saison in den vergangenen Jahren im August und endete im Mai. In diesem Jahr ist allerdings alles anders. Die vergangene Spielzeit wurde erst Ende Juni zu Ende gespielt - deshalb muss die neue Saison später starten. Allerdings kann der Spielplan nicht bis ins Unermessliche gestreckt werden, da im Sommer die Europameisterschaft nachgeholt werden muss.

Die Winterpause wurde verkürzt, einen Tag vor Weihnachten wird noch die 2. Runde des DFB-Pokals gespielt. Und am 2. Januar soll bereits die Rückrunde starten. Außerdem wird es drei englische Wochen geben. Auch auf Hannover 96 kommt ein strammes Programm zu. Es geht los mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. An den Spieltagen zwei, drei und vier kommt es zu Duellen mit dem VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und dem SC Paderborn 07. Das mit Spannung erwartete Derby gegen Eintracht Braunschweig steigt also bereits am 3. Spieltag.