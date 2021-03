Spieltage 29 bis 32 terminiert: 96 empfängt Dursun und Darmstadt am Freitagabend

Die DFL hat die Spieltage 29 bis 32 zeitgenau terminiert. In einer weiteren englischen Woche bekommt es Hannover 96 am Mittwoch (21. April) zu Hause mit Jahn Regensburg zu tun. Das Aufeinandertreffen mit Darmstadt 98 ist ein weiteres Abendspiel in der HDI-Arena (Freitag, 7. Mai).