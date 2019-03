Neu beim SPORTBUZZER: flashback! – der Wochenrückblick im Video

Was sagen die Fans zum Auftreten gegen Leverkusen? Was gibt es Neues im Regionalsport? Und was denkt der Experte, ob Hannover 96 nächstes Jahr erstklassig spielt oder nicht? Das alles und noch viel mehr im - ja richtig gehört - Video! In unserem neu kreierten flashback! durchleuchten wir die letzte Woche aus sportlicher Perspektive ungemein genau.