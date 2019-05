SPORTBUZZER-Transferticker: Alle Transfer-News und Gerüchte rund um Hannover 96

Welche Spieler mit Hannover 96 in Verbindung gebracht werden und wurden und wer die Zugänge und Abgänge sind: Hier fassen wir für Euch die Berichte über Sommertransfers und Gerüchte zusammen.

Hannover 96 will den ersten Spieler für die kommende Saison verpflichten. Linksverteidiger Jannes Horn vom 1. FC Köln könnte auf Leihbasis an den Maschsee kommen. Die Verhandlungen konkretisieren sich.

Wenn am Wochenende Saisonstart wäre: Das ist der aktuelle 96-Kader.

Am Dienstagabend trafen sich die 96-Fußballbosse mit Trainer Markus Anfang . Nun ist auch Ex-Sandhausen-Coach Kenan Kocak im Gespräch. Der Name Markus Gisdol wird ebenfalls gehandelt. Wer übernimmt bei Hannover 96? Die Entscheidung rückt näher.

Hannover 96 ist immer noch auf der Suche nach einem neuen Manager. 96-Fußballchef Martin Kind muss sich bald entscheiden. Favorit ist das Hannover-Modell mit Managergeselle Jan Schlaudraff an der Spitze und weiteren Ex-Spielern als Berater.

Pizarro-Modell: Neuer 96-Vertrag für den ewigen Felipe - was hat Anton vor?

Geheimtreffen im Hotel "Kokenhof" von 96-Profiboss Martin Kind in Großburgwedel: Am Dienstagabend verhandelten die Verantwortlichen mit Trainer Markus Anfang .

Das Kapitel Hannover 96 ist für Uffe Bech nach vier schwierigen Jahren beendet. Der auslaufende Vertrag vom Dänen wird nicht verlängert. Am Samstag verabschiedete sich Bech von Kollegen, Trainern und Staff.

Hannover 96 ist drauf und dran, doch noch mit Innenverteidiger Felipe zu verlängern. Wie der Bremer Claudio Pizarro soll der dienstälteste 96-Feldspieler in Zukunft leistungsbezogen bezahlt werden.

Zehn Spieler verlassen die Regionalliga-Mannschaft von Hannover 96 sicher. Dabei sind DFB-Pokalsieger aus der A-Jugend, fast alle haben bei den Profis schon trainiert oder sogar Einsätze in der Bundesliga. 96 verliert eine ganze Generation guter Talente.

Der Gang in die 2. Liga scheint für Hannover 96 in dieser Saison unvermeidbar. Es wäre der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Oft ging es aber schnell wieder hoch. Das sind die Auf- und Abstiege der Roten seit Gründung der Bundesliga.

Hannover 96: Ablösefreier Felipe vor Wechsel in die Wüste?

96-Profiboss Martin Kind möchte sich noch Zeit lassen, bis er eine Sportchef-Entscheidung trifft. Wer wird neuer Manager bei Hannover 96? Das Hannover-Modell rückt in den Vordergrund.

Felipe steht offenbar mit Al-Nasr aus Dubai in Kontakt. Der Brasilianer würde ablösefrei wechseln, weil Hannover 96 seinen Vertrag nicht verlängert hat.

Nach seinem ersten Bundesliga-Spiel in seiner langen Zeit als Profi in Hannover bewarb sich Samuel Sahin-Radlinger mit Leistung und Worten um einen neuen Vertrag. „Ich war acht Jahre hier, jeder weiß, dass ich mich wohlfühle“, sagte der Torwart nach dem 1:2 in Düsseldorf.