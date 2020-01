Hannover 96: SPORTBUZZER-User haben klare Meinungen zu Guidetti und Kaiser

Dominik Kaiser und John Guidetti - diese prominenten Namen hat sich Hannover 96 in der vergangenen Woche gesichert. Zudem hat sich Martin Hansen aus Norwegen den Roten angeschlossen, wird aber als Nachrücker für Ron-Robert Zieler wahrscheinlich nicht oft zum Einsatz kommen.

Kaiser spielte zuletzt in Dänemark bei Bröndby IF. Bekannt ist der Mittelfeldspieler allerdings aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Als Kapitän war er maßgeblich am schnellen Aufstieg der roten Bullen beteiligt. Bei Hannover 96 soll er das Mittelfeld stabilisieren.