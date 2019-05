Welche Rolle spielt Bastian Hellberg beim Neuaufbau von Hannover 96?

Hannover 96: Sportchef-Suche geht in heiße Phase - Beiersdorfer wohl aus dem Rennen

Kind liegt jedenfalls ein Konzept vor, in dem personell vor allem ehemalige 96-Profis eine Rolle spielen, die in Hannover wohnen oder einen Bezug zum Klub haben. Steven Cherundolo und Altin Lala sind ebenfalls Teil dieses Konzepts. Ein fester Posten soll nach Informationen vom SPORT BUZZER aber auch Hellberg noch nicht angeboten worden sein. Vorstellbar ist auch eine repräsentative Funktion, beispielsweise bei der Sponsorenpflege.

Der Gang in die 2. Liga scheint für Hannover 96 in dieser Saison unvermeidbar. Es wäre der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte. Oft ging es aber schnell wieder hoch. Das sind die Auf- und Abstiege der Roten seit Gründung der Bundesliga. ©

In Bildern: Die Auf- und Abstiege von Hannover 96

Hellbergs Netzwerk in die Region sind ausgezeichnet, allein schon wegen seiner verantwortlichen Position beim NFV, er spielt auch noch aktiv in der Ü50 bei Hannover 96. Als Kind seine Präsidentenzeit bei Hannover 96 begann, war Bastian Hellberg als möglicher Vorstandskandidat bereits an seiner Seite.

Das heißt immer noch nicht, dass Hellberg die entscheidende Rolle beim aktuellen Neuaufbau für die zweite Liga übernehmen soll. Aber sein Name ist im Spiel. Ansprechpartner bleibt vorerst Jan Schlaudraff, der auch nach dem 3:0 gegen Freiburg den geordneten Abstieg nach einer Kabinenansprache regelte.