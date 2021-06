Nachfolgersuche in Endphase: 96-Boss Kind will Trennung von Zuber "sauber und fair"

Gerhard Zuber hat am Montag wieder einen Termin in Großburgwedel. Bei 96-Profichef Martin Kind geht’s erst mal um die Spielerverpflichtungen, an denen der Sportchef arbeitet. Aber wohl auch um seine Zukunft und die Bereitschaft zur Trennung. „Sauber und fair“ soll die anvisierte Scheidung ablaufen, wünscht sich Kind. Wohlwissend, dass die schleichende Entmachtung Zubers bei gleichzeitiger Gewissheit, dass ein Nachfolger bereits gesucht wird, nicht wirklich die feine Art ist.

Zuber hält jedoch noch die Kontakte zu Spielern und Beratern, mit denen er die Gespräche vor Monaten auch begonnen hatte. Ansonsten laufen alle Fäden bei Kind zusammen. Gleich, ob es sich um die Neubesetzung des medizinischen Personals, die Co-Trainer- oder die Sportchefsuche dreht.