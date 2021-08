96-Sportchef Mann mahnt nach Sieg gegen Heidenheim: "Haben noch nichts erreicht"

Es gibt Ruhe und verhindert Krisendebatten – und macht aus Weydandt vielleicht wieder den Torjäger, den sie sich bei 96 wünschen. „Alle haben ihm das Tor gegönnt“, meint Marcus Mann. Der Sportchef will den Erfolg jedoch nicht überbewerten. „Der Sieg tat gut, aber wir müssen ihn auch richtig einordnen.“

Bann gebrochen, Bock umgestoßen oder was es sonst so für Erklärungen gibt, wenn eine Mannschaft nach längerer Zeit mal wieder gewonnen hat. Dazu war allerdings ein Geschenk der Heidenheimer nötig, das Hendrik Weydandt dankend angenommen hat. „Ich freue mich riesig, dass ich meine Aufgabe als Stürmer erledigt und den Ball nicht übers Tor geschossen habe.“ Heidenheims Jonas Föhrenbach hatte Weydandt den Ball vor die Füße gelegt. Dem 26-Jährigen ist „ein großer Stein vom Herzen gefallen. Das Tor war enorm wichtig für mich und unser Team.“

Manns Forderung an die Mannschaft

Bei der Heimpleite gegen Rostock (0:3) sei nicht alles schlecht, und jetzt nicht alles gut gewesen. Mann will vor allem einem möglichen Nachlassen in den nächsten Partien vorbeugen. In diese Falle tappte die 96-Mannschaft in der vergangenen Saison regelmäßig. „Wir haben nichts erreicht, es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können“, stellt Mann klar. Umso dringender fordert der Sportchef von der Mannschaft: „Das Wichtigste ist, die Gier nach Siegen hochzuhalten. Wir brauchen den unbedingten Willen, nachlegen zu wollen.“

Am kommenden Samstag geht’s in Darmstadt weiter. Das Team von Ex-Braunschweig-Trainer Torsten Lieberknecht hat am Sonntag dem Hamburger SV beim 2:2 viele Probleme bereitet. Trainer Jan Zimmermann setzt auf positive Effekte des ersten Erfolgs. „Wir sind demütig und wissen, dass wir nicht richtig gut sind, aber den ersten Sieg eingefahren haben, der den Jungs Selbstvertrauen gibt.“

Erst das zweite 96-Tor der Saison

Auf die Tabelle schaut Zimmermann weiter noch nicht. Die meisten Teams liegen in der völlig unberechenbaren 2. Liga noch dicht beieinander. Offenbar kann wirklich jeder jeden schlagen. Mit einigen Siegen in Serie wäre man oben mit dabei – falls dies das Ziel sein sollte. Offiziell will sich 96 ja nur entwickeln – aber sicher nicht zum Abstiegskandidaten.

Auch wenn Weydandt getroffen hat – es war erst das zweite 96-Tor nach vier Partien und auch kein herausgespieltes. „Wir hatten diesmal das Glück, das wir uns auch erarbeitet haben“, meint der 96-Sportchef. Für Mann ist es ein gutes Beispiel, wie Tore in der 2. Liga fallen. „Wir müssen den Ball öfter in den Sechzehner bringen.“ Schnörkellos reinflanken, und nicht noch mal abdrehen, bis der Ball am Ende bei Torwart Zieler landet. Aber das wird jetzt sicher besser, da der Bock ja umgestoßen ist.