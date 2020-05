Gerhard Zuber baut Hannover 96 um: Klitzpera vor Abschied, Rempp zurück

Die Trennungsgespräche laufen. Alexander Klitzpera, ehemals Assistent des entlassenen Sportchefs Jan Schlaudraff, soll Hannover 96 verlassen. „Wir sind in Gesprächen und suchen eine faire Lösung“, erklärt 96-Chef Martin Kind. Der Vertrag soll aufgelöst werden, offenbar liegen die Parteien in ihren Vorstellungen noch weit auseinander. Der neue Sportchef Gerhard Zuber will mit Klitzpera nicht zusammenarbeiten.

Zufrieden ist Zuber aber mit dem neuen und alten Chefscout. Christophe Rempp war schon von 2017 bis 2018 bei 96 und arbeitet nun wieder für den Klub.