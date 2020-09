"Schwierig, guten Sechser zu finden": Zuber kriegt den Laden bei 96 noch nicht dicht

„Ich konzen­triere mich auf die, die da sind. Wenn es klappt, ist schön, wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter“, sagt Trainer Kenan Kocak zu möglichen weiteren Neuzugängen bei Hannover 96.

In dieser Woche muss sich der Trainer noch mit dem vorhandenen Personal abfinden, bis zum Pokalspiel am Montagabend in Würzburg wird voraussichtlich kein neuer Profi in Hannover unterschreiben. Dringend gesucht werden ein Innenverteidiger und ein Sechser. Intern wird die Defensiv-Achse als extrem wichtig angesehen. Sie soll ein stabiles Gerüst bilden, dass nicht gleich beim ersten Angriffssturm des Gegners umfällt.