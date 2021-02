96-Sportdirektor Zuber von Spuckvorwurf im Derby überrascht: "War definitiv nicht der Fall"

Beim Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig herrschte erwartungsgemäß eine aufgeheizte Stimmung. Ein Beispiel: Valmir Sulejmani hielt in der 61. Minute im Zweikampf mit Braunschweigs Danilo Wiebe den Fuß drauf – dafür bekommt er Gelb. Doch nicht nur auf dem Platz ging es heiß her. Nach dem Foul wurde es noch einmal laut im Eintracht-Stadion. Was war passiert?

96-Sportdirektor geriet mit Braunschweigs Manager Peter Vollmann aneinander und schubste diesen weg. "Er ist einfach nicht weggegangen und von daher musste ich mir ein bisschen Raum verschaffen. Mir wurde vorgeworfen, dass ich jemanden bespuckt und auf Spieler gespuckt hätte. Ich habe danach gesagt, dass es definitiv nicht der Fall war und damit war alles erledigt", erklärte Zuber nach der Partie in einem Interview bei Sky.