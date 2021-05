"Davon würde auch 96 profitieren": Sportchef Zuber wünscht sich Klarheit über seine Zukunft

Irgendwie muss Hannover 96 noch zwei Spiele über die Bühne bringen. Am Sonntag auf St. Pauli und eine Woche später gegen Nürnberg, dann ist die sportlich enttäuschende Saison vorbei. Daran, dass die nächste Saison besser wird, arbeiten sie aber bereits bei 96. Der scheidende Trainer Kenan Kocak hat dabei nichts mehr zu melden. In der sportlichen Verantwortung steht formal allein Gerhard Zuber als Sportchef. Jan Zimmermann, der neue Trainer, fängt erst am 1. Juli offiziell bei 96 an, ist aber im Hintergrund in die Planung eingebunden.

Erster Austausch zwischen Zuber und Zimmermann

Am Mittwoch haben sich Zuber und Zimmermann erstmals zusammengesetzt, und danach jeweils dem 96-Chef Bericht erstattet. Ein „konstruktiv-offenes Gespräch“ sei es gewesen, erfuhr Martin Kind von beiden. Zuber bestätigt: „Wir hatten einen kurzen ersten Austausch. Das hat einen guten Eindruck gemacht, er ist sehr engagiert.“