Laut Kind "noch offen": Zeichen bei 96-Manager Zuber stehen jedoch klar auf Trennung

In der Trainerfrage hat Hannover 96 für Klarheit gesorgt. Sportdirektor Gerhard Zuber war in die Entscheidung nicht involviert, was allein für sich spricht. Das Vertrauen von 96-Boss Martin Kind hat der Österreicher längst verloren, arbeitet nur noch auf Abruf. Die Zeichen stehen klar auf Trennung.