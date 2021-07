"Wir bleiben geduldig": 96-Sportdirektor Mann fahndet weiter nach neuem Sechser

Das 96-Puzzle sah in Bremen überraschend fertig aus – fehlt nur noch ein Sechser als finales Teil. Sportdirektor Marcus Mann hat den Markt im Blick, aber auch nach dem Saisonstart noch keine große Eile.

„Es gibt keine Frist“, verrät der Manager. Bis zum Ende des Transferfensters am 31. August wird 96 nicht warten, zwei Wochen aber durchaus noch. „Wir würden es natürlich gern schnell regeln, bleiben aber geduldig“ – mit aufmerksamem Blick in die 1. Liga. Orestis Kiomourtzoglou (23), gebürtiger Münchner mit griechischen Wurzeln, war lange eine heiße Option für die Lücke im defensiven Mittelfeld. Mann bestätigt: „Das ist ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben – aber nicht der einzige.“