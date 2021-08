"Der Biss hat gefehlt": Schafft 96-Sportdirektor Mann mit neuem Sechser Abhilfe?

Wichtig ist auf’m Platz – und nicht etwa auf’m Papier. Dass Adi Preißlers Lehrsatz auch bei Hannover 96 gilt, zeigt sich mal wieder am 0:3 gegen Hansa Rostock. „In fast allen Statistiken sehen wir besser aus“, sagt Sportchef Marcus Mann. Sieht man sich aber die Spieler nach dem Abpfiff an, er­gibt das ein gänzlich anderes Bild. Wie sie ins Trikot beißen (Marvin Ducksch), es sich über den Kopf ziehen (Philipp Ochs) oder einfach nur enttäuscht am Boden liegen (wie Sebastian Ernst).

Anzeige

Fatalerweise steht in der Kategorie, die die Tore ausweist, bei 96 die Null. „Uns fehlt vorn und hinten die Konsequenz“, bemängelt der Sportchef, „in beiden Sechzehnern hat der entscheidende Biss ge­fehlt.“