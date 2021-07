96-Sportdirektor Mann: "Kader am ersten Spieltag wird nicht der von Weihnachten sein" 

In der Viererkette ist's personell noch arg dünn bei Hannover 96, das Warten auf Julian Börner geht weiter. Am Donnerstagnachmittag stand der Wunschverteidiger mit Vorvertrag im ersten Testspiel von Sheffield Wednesday gegen Celtic Glasgow (1:2) sogar in der Startformation der Engländer, wurde zur Pause ausgewechselt.

Und sonst? „Der Defensivverbund hat Priorität“, weiß Sportdirektor Marcus Mann. Dazu zählt auch die Sechserposition im zen­tra­len Mittelfeld. Ziemlich sicher wird Zimmermann zum Werder-Spiel mit Mike Frantz planen. Ihm bescheinigte der 96-Trainer ein „überragendes taktisches Verständnis“.