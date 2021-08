"Es ist ein schmaler Grat": 96-Sportdirektor Mann nimmt Talent Lamti in Schutz

Nach 45 Minuten war Schluss für Simon Falette. Der Innenverteidiger von Hannover 96 musste in der Kabine bleiben, eine Fußverletzung machte das Weiterspielen unmöglich. Für ihn kam auch einerseits mangels anderer Alternativen, andererseits aber auch, weil er in der Vorbereitung eine gute Figur abgegeben hat, Youngster Marc Lamti in die Partie

Gegen Hansa Rostock aber war der 20-Jährige komplett überfordert. Kaum im Spiel, fiel das zweite Tor des Aufsteiger (46.). John Verhoek traf genau die Lücke zwischen Marcel Franke und Lamti, Torwart Ron-Robert Zieler war chancenlos.