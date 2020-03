Sportpsychologe Matthias Herzog: "Das mit Timo Hübers hast du als Mitspieler immer im Hinterkopf" 

Ist es ein Vorteil, dass 96 ohnehin auswärtsstark ist? Da sind ja auch nicht so viele Fans mit dabei.

Für so ein Geisterspiel ist 96 wahrscheinlich sogar die am besten vorbereitete Mannschaft in Deutschland. (lacht) Nein, wirklich – wegen des Stimmungsboykotts vor einigen Jahren. Da waren 20 000 oder 30 000 Fans im Stadion, aber keiner hat was gesagt. Unter André Breitenreiter war 96 da trotzdem erfolgreich, hat auch ohne laute Unterstützung geil gespielt. An so was kann man die Spieler durchaus mal erinnern.

Können Klubs die Geisterspiel-Atmosphäre überhaupt simulieren?

Nicht zu 100 Prozent. Aber du kannst dich annähern und es damit leichter machen für den Ernstfall. Die Atmosphäre ist neu, und alles, was ungewohnt ist, kann gewisse Ängste und Sorgen schüren. Aber wenn du dann merkst, dass das nicht so schlimm ist, können die schnell verpuffen.