Stillstand am Tiefpunkt: Darum kommt 96 sportlich seit Jahren nicht voran

Zum Positiven hat sich sportlich seit 2019 nichts bewegt. Trainer Mirko Slomka wurde gefeuert nach diesem zwölften Spiel, einem 1:1 zu Hause gegen Sandhausen. Diese Partie weist Parallelen auf zum 1:1 am vergangenen Samstag gegen Aue. 96 ging jeweils früh in Führung (7. Minute, Hendrik Weydandt; 4., Sebastian Kerk), kassierte den Ausgleich und hatte Glück, nicht noch zu verlieren. Trainer Jan Zimmerman hat anders als Slomka jedoch noch Kredit. Aber warum kommt 96 sportlich nicht voran? Eine Spurensuche.

Kommt vielleicht gar nicht mehr jeder Fan drauf – wie hieß noch mal der letzte Abstiegstrainer aus der Bundesliga? Genau, Thomas Doll führte 96 im Mai 2019 in die 2. Liga. Seitdem kreiselt 96 im Unterhaus herum, jetzt schon im dritten Jahr. Der Quervergleich der drei Saisons nach dem aktuellen 12. Spieltag offenbart die trostlose Lage – ein Stillstand am 96-Tiefpunkt.

Transferpannen

Heldt hat 96 mit Jonathas eine schwere 10-Milllionen-Erblast hinterlassen. Über die Jahre gab’s eine lange Liste der Flops. Schlaudraff verpflichtete etwa ohne Not den teuren Torwart Zieler, obwohl mit Michael Esser eine ordentliche Nummer eins an Bord war. Zuber/Kocak lagen fast nur daneben, am teuersten bei Patrick Twumasi. Jetzt fragt sich, ob der jüngst verpflichtete Lukas Hinterseer der Torgarant ist, den 96 unbedingt braucht.

Abgaben und Qualitätsverluste

Jahr für Jahr gingen Leistungsträger wie Ihlas Bebou (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Werder), Waldemar Anton (Stuttgart). Zuletzt: Timo Hübers (Köln), Genki Haraguchi (Union Berlin) und Marvin Ducksch (Werder). Sie wurden (siehe Transferpannen) selten angemessen ersetzt.

Altlasten und Langzeitprobleme

Seit dem Abstieg schleppte 96 Spieler durch, die ihre überbezahlten Verträge aussitzen, aber ihrer Form hinterlaufen. Das sind aktuell Florent Muslija, Linton Maina und Twumasi. Auch der hoch dotierte Weydandt-Vertrag gilt als teurer Fehler. „Wir haben immer noch eine relativ teure Mannschaft“, sagt Kind.

So war’s Jahr für Jahr, ohne dass sich das in Leistung auszahlte. Für die 2. Liga verhältnismäßig viel Geld in den Händen der falschen Leute, die damit die falschen Spieler holten. Das Ergebnis zeigt sich in den Tabellen. Aber auch in den Zuschauerzahlen – 96 spielt das Stadion leer.