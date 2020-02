"Zieler hat alles gehalten, was zu halten war": Die Stimmen zum 96-Sieg in Fürth

Dass Hannover 96 den Platz in Fürth als Sieger verlassen hat, lag vor allem an Torwart Ron-Robert Zieler. Nach seiner schwachen Leistung in der Vorwoche gegen Wehen Wiesbaden zeigte der ehemalige Nationalkeeper diesmal eine starke Leistung und hielt sogar einen Elfmeter.

In der Offensive überzeugten vor allem die Torschützen Genki Haraguchi und Cedric Teuchert. Auch Linton Maina, der das 3:1 durch Debütant Simon Stehle vorbereitete, wusste zu überzeugen. Trainer Kenan Kocak war mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Nachhinein sehr zufrieden und freute sich über die drei Punkte.