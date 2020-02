User-Noten: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Greuther Fürth?

Genki Haraguchi, Cedric Teuchert und Debütant Simon Stehle sorgten mit ihren Toren gegen die SpVgg Greuther Fürth dafür, dass Hannover 96 endlich mal wieder einen Dreier in der zweiten Bundesliga einfuhr. 96 spielte ab der 62. Minute sogar in Unterzahl, weil Josip Elez mit Gelb-Rot vom Platz flog. Am Ende reichte es aber zu einem 3:1-Auswärtssieg.

Durch ein Eigentor von Waldemar Anton wurde es zum Ende zwar noch mal spannend, aber das Team von Kenan Kocak konnte den Vorsprung mit Glück und Geschick über die Zeit retten. Damit haben sie sich etwas Luft im Tabellenkeller verschafft.